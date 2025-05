POTPUNI HAOS U ANKARI TOKOM SASTANKA ZELENSKOG I ERDOGANA! Alarmirane nadležne službe, svi su na nogama! (VIDEO)

Zemljotres magnitude 5.1 stepeni Rihtera zabeležen je u četvrtak, 15. maj 2025 u 14:46 časova, u centralnom delu Turske, u blizini prestonice Ankare.

Sve se dogodilo dok je trajao sastanak ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog sa turskim kolegom Redžepom Tajipom Erdoganom. Prisustvovali su i ovi visoki zvaničnici koji su doputovali iz Kjeva: ministar odbrane Rustem Umerov, šef Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Vasil Maljuk i načelnik Generalštaba Andrij Hnatov.

