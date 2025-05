Zelenski napustio Tursku: Putinovo odsustvo je nepoštovanje, Tramp vršio veći pritisak na Kijev

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da odsustvo ruskog pregovaračkog tima "odgovarajućeg nivoa" u Turskoj predstavlja, koko je naveo, nepoštovanje ne samo prema Ukrajini, već i prema Turskoj i Sjedinjenim Američkim Državama.

"SAD, verujem, i Turska se osećaju nepoštovano od strane Rusije, po mom mišljenju. Nema vremena za sastanke, nema dnevnog reda sastanka, nema delegacija na visokom nivou. Ovo je lično nepoštovanje... Nepoštovanje prema (turskom predsedniku Redžepu Tajipu) Erdoganu, nepoštovanje prema (predsedniku SAD Donaldu) Trampu", rekao je Zelenski na konferenciji za novinare u Ankari, prenosi Ukrinform.

On je naveo da je američki predsednik poslao veliku grupu ljudi u Tursku, uključujući državnog sekretara SAD Marka Rubija.

"Ko su strane u ratu? Rusija i Ukrajina. Državni sekretar Rubio je tamo, turski ministar spoljnih poslova je tamo, ukrajinski ministar spoljnih poslova je tamo. Gde je relevantna osoba iz Ruske Federacije? Ovo je nepoštovanje ne samo prema Ukrajini, već prema svima. Pre svega, mislim, prema Turskoj jer se ovde održava sastanak", naglasio je Zelenski.

On je napomenuo da su za Ukrajinu sada važne doslednost i konstruktivnost.

"I čak i sada, uprkos nivoima delegacija, mi namerno šaljemo našu delegaciju na nivou ministra odbrane Ukrajine kako kasnije niko ne bi rekao da je nešto tamo zavisilo od Ukrajine, posebno u vezi sa prekidom određenih pregovora", rekao je ukrajinski predsednik.

On je naglasio da Ukrajina očekuje sankcije ako Rusija ne krene napred u pravcu završetka rata i pozvao zapadne partnere da povećaju pritisak na Moskvu kako bi se postigao rezultat u pregovorima.

Takođe, prema njegovim rečima, Vašington je vršio veći pritisak na Kijev nego na Kremlj u vezi sa prekidom vatre.

"Kada ljudi ne žele da postignu rezultat, ne žele da razgovaraju, kada ljudi rešavaju probleme samo oružjem - to je rat. A kada ne vidimo kraj ovog rata, ljudi se okreću diplomatiji. Da ne bi došlo do ćorsokaka. Morate preduzeti korake koji približavaju mir. Sve što možete da uradite jeste da povećate pritisak na agresora, na različite načine. To je jačanje odbrane Ukrajine oružjem i pritisak na stranu koja ne želi da okonča rat", upozorio je Zelenski.

On je napomenuo da je stav predsednika SAD Donalda Trampa o pritisku na Kijev i Moskvu bio poznat od samog početka.

"I verujem da smo bili više pritisnuti nego Rusija. Ali Ukrajina je korak po korak pokazala da problem nije u nama. Ukrajina čvrsto stoji, bori se za sebe. Jednostavno nećemo izgubiti svoje živote i zemlju. Ali to ne znači da smo agresori. I korak po korak smo to potvrdili na raznim diplomatskim platformama. Pristajući na mnoge različite kompromise", rekao je on.

Pored toga, Zelenski je naglasio da je činjenica da se trenutno razmatra pitanje prekida vatre bez ikakvih uslova takođe kompromis od strane Ukrajine.

"Čak i sada, niko ne govori o kraju rata, svi govore o prekidu vatre. Jer su svi zabrinuti da je ovo tako težak put sa ovim ljudima... Verujem da bi lider Kremlja (Vladimir Putin) trebalo da pokaže svoje liderstvo, i ako je spreman za pregovore, trebalo bi da se sastanemo. Bez ikakvih uslova itd., kako je želeo", primetio je Zelenski.

On je naglasio da je ukrajinska delegacija trenutno u Ankari, a zatim će otputovati za Istanbul.

"Nema ruske delegacije, niti ima ruskog predsednika", naveo je Zelenski.

Ukrajina je 10. maja, zajedno sa svojim saveznicima, Francuskom, Nemačkom, Velikom Britanijom i Poljskom, ponudila Rusiji 30-dnevno primirje bez ikakvih uslova, a u slučaju odbijanja, saveznici Ukrajine nameravaju da pooštre sankcije Rusiji.

Nakon toga, ruski predsednik je predložio da se direktni pregovori sa Ukrajinom održe "tamo gde su prekinuti" 2022. godine - u Istanbulu, u Turskoj.

Zelenski je rekao da očekuje prekid vatre od Rusije od ponedeljka i da će lično čekati Vladimira Putina u Turskoj 15. maja.

Rusku delegaciju u Istanbulu predvodi Putinov pomoćnik Vladimir Medinski, a u njoj su i zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin, načelnik Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije Igor Kostjukov i zamenik ministra odbrane Aleksandar Fomin.

Autor: Dalibor Stankov