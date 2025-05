UZNEMIRUJUĆE! Čovečanstvu preti globalna katastrofa: Sa jezerima se dešava nešto strašno

Nivoi kiseonika u jezerima širom sveta naglo opadaju, pokazuje novo opsežno istraživanje koje upozorava na sve ozbiljnije posledice klimatskih promena i zagađenja na slatkovodne ekosisteme. Iako su slični trendovi zabeleženi i u rekama i morima, neka jezera gube kiseonik čak devet puta brže nego okeani.

Prema podacima objavljenim u naučnom časopisu Science Advances, između 1980. i 2017. godine nivo kiseonika pao je za 5,5 odsto u površinskim vodama i čak 18,6 odsto u dubljim slojevima jezera. Taj pad ima ozbiljne posledice za biljni i životinjski svet, uključujući masovna uginuća riba i druge divljači – poput onih zabeleženih u reci Odri u Poljskoj 2022. godine.

Geograf Jibo Džang iz Kineske akademije nauka (CAS) i njegove kolege koristili su satelitske snimke, kao i geografske i klimatske podatke, kako bi rekonstruisali događaje koji su doveli do ovih gubitaka kiseonika. Više od 80 odsto od 15.535 ispitanih jezera sada ima smanjene nivoe kiseonika.

Između 2003. i 2023. godine, 85 odsto tih jezera beležilo je stalni porast broja dana sa toplotnim talasima godišnje. Više temperature smanjuju sposobnost kiseonika da se rastvori u vodi.

Posledice klimatskih promena

Džang i njegov tim izračunali su da su toplotni talasi doprineli sa 7,7 odsto gubitka kiseonika, zbog brzih i značajnih promena u rastvorljivosti kiseonika u vodi. Istraživači su još 10 odsto gubitka pripisali sve većem cvetanju algi, koje dodatno pogoršava zagrevanje, kao i povećanoj količini hranljivih materija – uključujući ispiranje veštačkog đubriva i stajnjaka – koje završavaju u našim vodotokovima.

Međutim, dugoročno povećanje temperature odgovorno je za najveći deo smanjenja kiseonika u jezerima, navodi se u istraživanju.

Trenutno zagrevanje odgovorno je za čak 55 odsto smanjenja nivoa kiseonika, procenjuju istraživači. Ako se ovaj trend nastavi, jezera na Zemlji mogla bi do kraja veka imati i do 9 odsto manje kiseonika u najgorem klimatskom scenariju, upozorava tim.

