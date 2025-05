NAPADNUT KRIM! Ukrajina započela novu akciju: Ima mrtvih, odjekuju eksplozije, gori rusko skladište oružja

Jutros je izbio požar u skladištu oružja u selu Perevalne na Krimu, nakon niza eksplozija izazvanih ukrajinskim napadima dronova.



U blizini sela Perevalne navodno je smeštena 126. samostalna brigada za obalnu odbranu Crnomorske flote Rusije.

"Postoje informacije o mrtvim vojnicima koji su bili na dužnosti u skladištu", tvrdi Ateš, partizanski pokret, na Telegramu.

Ateš je dodao da su prošlog leta njegovi agenti pratili skladišta i hangare u Perevalnom, prikupljajući informacije o skladištenju i kretanju ruske opreme i municije. U to vreme, izvestili su da baza nema protivvazdušnu zaštitu.

Kao odgovor na incident, lokalne vlasti blokirale su put koji povezuje Simferopolj i Aluštu u središnjem delu poluostrva.

A long night for Russian forces. Massive explosions rocked a military ammo depot in occupied Crimea — fires and detonations still ongoing in Perevalne, road to Simferopol closed. Losses reported in the 126th Brigade & 8th Artillery Reg.



Meanwhile in Podolsk, Russia — an… pic.twitter.com/6hckmz32Se