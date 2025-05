SPEKTAKULARAN BEG IZ ZATVORA! Iščupali WC šolju i lavabo, ovo su svi detalji (VIDEO)

Deset zatvorenika, među kojima ima i optuženih za ubistvo, pobeglo je u petak rano ujutru iz zatvora u Nju Orleansu.

Potraga je u toku, a vlasti sumnjaju da su imali pomoć iznutra.

Zatvorski čuvari su tokom rutinskog prebrojavanja u petak ujutru otkrili da deset zatvorenika, starih između 19 i 42 godine, nedostaje. Radi se o zatvoru u kojem se uglavnom nalaze osobe koje čekaju suđenje ili izricanje presude.

Prema rečima šerifa okruga Orleans, Suzan Hatson, zatvorenici su pobegli oko jedan sat posle ponoći. Najpre su iščupali klizna vrata ćelije, a zatim probili zid tako što su uklonili WC šolju i lavabo.

Sigurnosne kamere zabeležile su trenutak kada su zatvorenici pobegli preko utovarnog prostora, popevši se na zid i prešavši obližnji autoput.

Dvojica begunaca je uhvaćeno još noćas, ali se za preostalih osam i dalje intenzivno traga.

🚨 WILD ESCAPE: 11 INMATES BREAK OUT OF ORLEANS JAIL THROUGH TOILET HOLE 🚽🕳️



In a jaw-dropping jailbreak, 11 inmates escaped by crawling through a hole under a toilet — and left a note behind: "Too easy, LOL."#OrleansJail #Jailbreak #TooEasy #BreakingNews #PrisonEscape #USA… pic.twitter.com/2Sd6tT6qV3