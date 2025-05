PRONAĐENO TELO VOĐE HAMASA U TUNELU U GAZI?! Ciljana je bolnica, čeka se oglašavanje Izraela

Tela vođe Hamasa u Gazi Mohameda Sinvara i deset njegovih saradnika pronađena su u tunelu u Kan Junisu, saopštio je, pozivajući se na izvore, saudijski TV kanal Al-Hadat.

Al-Hadat je takođe saopštio da je komandant brigade Rafah, Mohamed Šabana, ubijen u izraelskim napadima zajedno sa Sinvarom.

Pre otprilike pet dana, IDF i Šin Bet izveli su precizan napad na militante Hamasa koji su se nalazili u zapovedno-kontrolnom kompleksu unutar podzemne infrastrukture ispod Evropske bolnice u Kan Junisu. Cilj napada bio je Sinvar, navodi Al-Hadat.

Podsetimo, Mohamed Sinvar je palestinski političar i vojni komandant koji je od oktobra 2024. bio vođa Hamasa u Pojasu Gaze, nakon što je njegov brat Jahja Sinvar ubijen u izraelsko-hamaskom ratu.

☪️ 🇮🇱 Israel's attack on a command building in the European Hospital complex in Khan Yunis targeted Mohammed Sinwar, brother of Yahya Sinwar. The strike, like Operation New Order that killed Nasrallah, used dozens of bunker-busting bombs. pic.twitter.com/qjwUUZfpBp