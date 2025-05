Predsednički izbori u Poljskoj: Do podneva glasalo 20,28 odsto birača

Na predsedničkim izborima u Poljskoj do podneva je glasalo 20,28 odsto birača, saopštio je predsednik Državne izborne komisije Poljske, Silvester Marcinjak.

- Na izborima za predsednika Republike Poljske zaključno sa 12 časova glasački listići izdati su za 5.739.537 osoba koje imaju pravo glasa, što čini 20,28 odsto u odnosu na broj osoba koje imaju pravo da učestvuju na ovim izborima - rekao je Marcinjak.

To znači, dodao je on, da je izlaznost do podneva bila manja nego tokom prvog kruga predsedničkih izbora 2020. godine, kada je na birališta istovremeno izašlo 24,08 odsto birača, prenosi agencija PAP.

Prema njegovim rečima, najveća izlaznost je bila u Malopoljskom (23,53 odsto) i Potkorpskom (22,03 odsto) vojvodstvu na jugu Poljske, kao i u Podlaskom (22,57 odsto) na severoistoku zemnje.

Kako je naveo, najniža izlaznost je bila u Opolskom (16,07 odsto), Lubuškom (17,91 odsto) i Donjošleskom (17,91 odsto) vojvodstvu na jugozapadu zemlje.

Na biračkim mestima zabeležena su dva smrtna slučaja: starija žena i muškarac u Ščećinu na severozapadu zemlje i Bjelsko-Bjaliju na jugu zemlje.

Marcinjak je izrazio nadu da će zvanični rezultati izbora biti objavljeni u sutra uveče.

Oko 29 miliona birača može glasati na približno 33.000 biračkih mesta u Poljskoj i inostranstvu.

Prema anketama, nijedan od kandidata neće moći da dobije više od 50 odsto glasova u prvom krugu izbora.

Drugi krug izbora u Poljskoj najverovatnije će se održati 1. juna.

Kandidati sa najvećom verovatnoćom za prolazak u drugi krug su gradonačelnik Varšave Rafal Tšaskovski, koji se kandiduje za predsednika u ime liberalne Građanske koalicije premijera Donalda Tuska, i Karol Navrocki, koji je formalno nezavisni kandidat, ali ga podržava desničarska stranka Pravo i pravda (PiS) Jaroslava Kačinjskog.

