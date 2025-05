Muškarac izbo 3 osobe u Nemačkoj: Krvoproliće u Haleu, nožem nasrnuo i na devojčicu

Nemačka policija uhapsila je muškarca koji je osumnjičen da je danas u Haleu nožem povredio tri osobe!

Među povređenima je i 12-godišnja devojčica. Strani mediji nezvanično navode da je osumnjičeni muškarac poreklom sa Kosova i Metohije.

- Tri osobe imaju ubodne rane i primaju medicinsku pomoć - potvrdio je ranije portparol policije za Bild.

– Očevici su izjavili da je napadač koristio dugi nož i nasumice udario više osoba, uključujući decu koja su sedela ispred ulaza u zgradu, rekao je portparol policije.

Prema policijskim saznanjima, incident je počeo verbalnom svađom u jednoj od obližnjih stambenih zgrada, nakon čega je situacija eskalirala u fizičko nasilje.

BREAKING:



An asylum seeker from Kosovo has been arrested for stabbing 3 people in Halle, Germany.



One of the victims is a 12-year-old girl.



The German police is still searching for a Syrian asylum seeker who stabbed 5 people earlier today in Bielefeld.



🇩🇪🇽🇰🇸🇾 pic.twitter.com/QtjNQY4xmV