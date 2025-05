Bajden se oglasio prvi put nakon saznanja da boluje od teškog oblika raka prostate

Bivši američki predsednik Džozef Bajden oglaso se nakon što je potvrđeno da boluje od teškog oblika raka prostate koji je metastazirao.

Bajden se oglasio na društvenoj mreži Iks, gde je poslao poruku svima uz fotografiju na kojoj je sa suprugom Džil.

"Rak nas sve dotiče. Kao i mnogi od vas, Džil i ja smo naučili da smo najjači na slomljenim mestima. Hvala vam što nas uzdižete ljubavlju i podrškom", napisao je on.



Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU