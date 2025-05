BAJDEN IMAO RAK DOK JE BIO PREDSEDNIK?! Iznete šokantne informacije, sve je greška lekara?!

Onkolog koji je nekada radio za bivšeg predsednika SAD Džozefa Bajdena izjavio je da je njegov bivši šef sigurno imao rak prostate mnogo pre nego što je javno objavljena dijagnoza u nedelju, i sugerisao da bi najstariji predsednik u istoriji Amerike možda imao bolest čak i "deset godina".

Doktor Ezekijel Emanuel, bivši član Bajdenovog tranzicionog tima i jedan od autora Obaminog Zakona o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti, šokirao je u emisiji na NBC "Morning Joe" svojom analizom da je 82-godišnji Bajden najverovatnije imao rak i dok je bio na funkciji predsednika.

- Imao je to mnogo godina, možda čak i deceniju - raslo je i širilo se. Nije to razvio u poslednjih 100 do 200 dana. Imao je rak dok je bio predsednik. Verovatno ga je imao i na početku svog mandata 2021. godine - rekao je Emanuel.

Saopštenje iz kancelarije bivšeg predsednika objavljeno je u nedelju, dva dana nakon što je saznao za dijagnozu.

Kako navodi njegov tim, Bajden je prijavio urinarne simptome, što je dovelo do otkrića "malog čvorića" na prostati početkom meseca.

S obzirom na Gleasonov skor raka od 9 i činjenicu da je metastazirao na kosti, mnogi medicinski stručnjaci nagađaju da bivši predsednik već neko vreme ima rak prostate. Neki lekari smatraju da je "nezamislivo" da dijagnoza Bajdenu tako dugo promakne.

Emanuel je napomenuo da, iako neki lekari ne preporučuju test PSA (prostata-specifični antigen) nakon 70. godine života, Bajden je trebalo da ih ima dok je bio mlađi.

- Bio je potpredsednik i imao je mnogo pregleda pre 70. godine. Tako da je pomalo iznenađujuće što nije testiran - rekao je onkolog.

- A možda je predsednik Bajden sam odlučio da ne želi test. Mnogi muškarci odluče da ne žele PSA test.

- Kada govorimo o agresivnosti, mislimo na Gleasonov skor, koji ide od 2 do 10. Njegov je 9. To znači da rak ne izgleda normalno, već vrlo nenormalno, što je verovatno razlog zašto se proširio na kosti - objasnio je.

Emanuel je primetio da su bivši predsednici Barak Obama i Džordž V. Buš obojica imali PSA testove dok su bili na funkciji.

- Ne znam šta su predsednik Bajden i njegov doktor razgovaral. Predsednik Obama je uradio ovaj test, predsednik Buš takođe. Pomalo je iznenađujuće da doktor nije uradio test. A ako ga je ipak uradio i nije ga prijavio, i ako je bio povišen — to bi bio još jedan slučaj doktora koji nisu iskreni prema javnosti - rekao je.

Autor: A.A.