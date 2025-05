Američke obaveštajne službe su presrele poruke: Izrael sprema napad na iranska nuklearna postrojenja!

Sjedinjene Države su dobile nove obaveštajne podatke koji ukazuju na to da Izrael priprema napad na iranska nuklearna postrojenja - i to u vreme kada administracija Donalda Trampa pokušava da postigne diplomatski dogovor sa Teheranom, rekli su za CNN više američkih zvaničnika upoznatih sa informacijama.

Prema rečima američkih zvaničnika, takav napad bi bio otvoreno kršenje politike predsednika Trampa i mogao bi da pokrene širi regionalni sukob na Bliskom istoku - nešto što Vašington pokušava da izbegne od početka rata u Gazi 2023. godine, piše CNN.

Iako nije jasno da li je izraelsko rukovodstvo donelo konačnu odluku, postoje duboke podele unutar američke administracije oko toga da li će Izrael uopšte delovati. Odluka će u velikoj meri zavisiti od toga kako izraelske vlasti procenjuju napredak američko-iranskih pregovora o nuklearnom programu.

- Verovatnoća izraelskog napada na iranski nuklearni objekat značajno je porasla poslednjih meseci - rekao je za CNN jedan izvor CNN-a upoznat sa obaveštajnim izveštajima, pa dodao: "Ako Tramp ne postigne sporazum sa Iranom kojim se uklanjaju sve zalihe obogaćenog uranijuma, mogućnost izraelskog napada se dodatno povećava".

Zabrinutost ne proizilazi samo iz javnih i privatnih poruka izraelskih zvaničnika koje najavljuju takvu mogućnost, već i iz presretnutih izraelskih komunikacija i zapažanja o raspoređivanju vojske koja bi mogla da ukazuju na pripreme za napad, prema brojnim izvorima.

Između ostalog, američke službe su primetile premeštanje vazdušnog oružja i završetak velikih vojnih vežbi u Izraelu, što takođe može biti poruka Teheranu o ozbiljnosti pretnje - ili jednostavno pokušaj stvaranja pritiska.

Izraelci ćute, SAD takođe napadaju?

Si-En-En se obratio Savetu za nacionalnu bezbednost SAD i izraelskom premijeru za komentar, ali nije dobio odgovor. Izraelska ambasada u Vašingtonu takođe je odbila da komentariše.

Tramp je već javno zapretio vojnom akcijom protiv Irana ako pregovori o novom nuklearnom sporazumu propadnu, ali je istovremeno jasno stavio do znanja da pregovori imaju vremensko ograničenje.

President Trump:



"Iran wants to trade with us, if you can believe that, and I'm ok with that. I'm using trade to settle scores and to make peace. But I've told Iran, we make a deal, you're going to be very happy. But... they're not going to have a nuclear weapon." pic.twitter.com/Lr6NEKp5j4