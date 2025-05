POPULARNO TURISTIČKO MESTO U TOTALNOM MRAKU! Nestala struja u Nici dan nakon haosa u Kanu, sumnja se na VELIKU SABOTAŽU

Dan pre toga, Kan je pretrpeo masovni nestanak struje tokom festivala, sa 160.000 pogođenih domova. Zvaničnici istražuju mogućnost namernog podmetanja zarad izazivanja nestanka struje.

Drugi nestanak struje u dva dana pogodio je region Francuske rivijere nakon požara u trafostanici u Nici tokom noći, za koji su vlasti rekle da je izazvan zlonamernim činom.

Najmanje 45.000 domova pogođeno je nakon što je požar izbio oko dva ujutru po lokalnom vremenu, dan nakon što je obližnji Kan pretrpeo masovni nestanak struje. Lokalne vlasti sumnjanju na sabotažu.

Policija u Nici kaže da su pronađeni "tragovi guma" i da su vrata trafostanice, na zapadu grada, bila "slomljena".

