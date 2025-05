UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Automobilom uleteo među navijače i namerno ih gazio! Užasni snimci obilaze svet (VIDEO)

Policija Liverpula je saopštila da je privela vozača.

Proslava titule Liverpula pretvorila se u veliku tragediju.

Iz Liverpula stižu snimci na kojima se vidi kako je nepoznata osoba uletela automobilom među pristalice ovog kluba i potom ih namerno gazila.

Policija Liverpula je saopštila da je privela vozača, a još uvek nije saopštila broj povređenih.

Footage from the car ramming on Dale Street, Liverpool, during celebrations of Liverpool FC’s Premier League win.



The driver can be seen veering into the crowd, striking several people.



Truly horrific. pic.twitter.com/EmaNQoiugx — Nicholas Lissack (@NicholasLissack) 26. мај 2025.

Vidi se i kako besni navijači Liverpula pokušavaju da izvuku vozača iz automobila, a da policija sprečava linčovanje.

Ovim povodom se oglasio i premijer Engleske Kir Starmer.

"Scene u Liverpulu su užasne. Moje misli su sa svima koji su povređeni. Želim da se zahvalim policiji i službama hitne pomoći na brzoj i kontinuiranoj reakciji na ovaj šokantan incident".

We are currently dealing with reports of an RTC in Liverpool city centre. We were contacted at just after 6pm today, Mon 26 May, following reports a car had been in collision with a number of pedestrians on Water Street. The car stopped at the scene and a male detained. pic.twitter.com/1qomVIDuqB — Merseyside Police (@MerseyPolice) 26. мај 2025.

Autor: A.A.