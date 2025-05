SEDMORO LJUDI RANJENO: Jeziv prizor nakon pucnjave u parku, tri osobe u kritičnom stanju (FOTO+VIDEO)

Sedmoro ljudi je upucano i ranjeno, od kojih troje kritično, u parku u pregrađu Takome, u američkoj državi Vašington, u sredu uveče, saopštila je danas policija.

Policajci su zatekli "jeziv prizor" kada su odgovorili na pozive zbog pucnjave u parku Hari Tod u Lejkvudu, saopšteno je iz lokalne policije, prenosi AP.

Kako je rečeno, Hitna pomoć je prebacila pet osoba u bolnice, dok su dve same zatražile lekarsku pomoć. Istražitelji ne znaju koliko je ljudi pucalo niti da li je reč o nasumičnoj ili ciljanoj pucnjavi.

