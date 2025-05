Drama u Londonu: Evakuisan Terminal 3 aerodoma Hitrou zbog dojave o bombi

Terminal 3 erodroma Hitrou u Londonu evakuisan zbog dojave o bombi, preneli su britanski mediji.

Putnicima je naloženo da napuste terminal. Putnicima je naloženo da evakuišu Terminal 3 na londonskom aerodromu Hitrou nakon što su se pojavili izveštaji o pronađenom sumnjivom paketu.

Prema navodima portala Air Live, incident se dogodio u zoni za preuzimanje prtljaga u Terminalu 3, tačno ispod restorana i prodavnica koji se nalaze u delu aerodroma posle pasoške kontrole.

Terminal 3 at London Heathrow is being evacuated https://t.co/InHksP6lcB