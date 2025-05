IZAŠAO U GRAD I NESTAO! 30 godina kasnije dovezao ga auto u istoj odeći, papir u džepu šokirao je sve! Šta se krije iza nezapamćene misterije? (VIDEO)

Vasile Gorgos (95) vratio se u svoj dom na selu istočne Rumunije posle 30 godina, tvrdeći da je sve vreme bio kod kuće.

Njegov nestanak obajvijen je velom misterije, a ponovo je postao interesantan nakon što je Netfliks objavio dokumentarac o njemu.

Ipak, nekoliko jezivih detalja o misterioznom nestanku stočara 1991. ostaje nerešeno.

Poznato je da Gorgos redovno napušta grad na nekoliko dana da bi prodao svoju stoku.

To je i uradio 1991. godine, samo što se nije vratio 30 godina.

Kontaktirali su policiju i izvršen je pretres - bez uspeha.

Dani bez informacija pretvorili su se u nedelje, u mesece, u godine, a njegova porodica je posumnjala da je Gorgos preminuo.

U znak sećanja na voljenog zemljoradnika održavani su redovni parastosi tokom tri decenije njegovog nestanka.

Sve do septembra 2021. kada se, isto tako misteriozno kao što je nestao, Gorgos ponovo pojavio ispred kapije svoje farme.

Ipak, njegovo ponovno pojavljivanje donelo je više pitanja nego što je dalo odgovora.

Svedoci su navodno tvrdili da je Gorgosa ostavio automobil ispred svoje kapije, navodeći da je starac bio zbunjen i da nije znao gde se nalazi, ali da izgledao je dobro održavan.

Da bi misterija bila veća, svedoci su tvrdili i da je automobil odjurio nakon što je izašao, te da nisu mogli da se sete registarskih tablica.

Gorgos je od tada navodno prošao detaljne medicinske preglede, a lekari su zaključili da je farmer u dobrom zdravstvenom stanju - osim nekih neuroloških problema.

Gde je bio svih godina?

Iako su lekari rekli da je to sasvim normalno za čoveka njegovih godina, nedostaci njegovog pamćenja okružuju period od 30 godina u kojem je nestao.

Prema izveštajima, Gorgos je mogao da se seti da je rođen 1928. godine, da mu je žena umrla i da je bio sin poznatog trgovca.

Nije prepoznao porodicu

Ipak, posle 30 godina trudio se da prepozna sina i ćerku. Gorgosov sin, koji takođe u početku nije prepoznao svog oca, rekao je lokalnim medijima da još uvek ne razume šta se dogodilo pre svih tih godina.

- Ne razumemo ga. On ne zna šta govori. Priča nam o periodu kada se bavio uzgojem i prodajom krava. Pitamo ga jedno, a on nam kaže drugo. Ko zna gde je bio, ko ga je čuvao, možda je bio primoran da radi… Ko zna kakav je život vodio - objasnio je prenosi The Sun.

Začuđujuće, sve čega se Gorgos seća u svom životu je njegova porodica, njegova kuća i da je radio kao stočar pre tri decenije.

Odlučno je izjavio da je sve ove godine bio kod kuće.

Gorgosovoj porodici je ostalo samo nekoliko tragova da nastavi svoju potragu za odovorom, činjenica da se vratio noseći istu odeću u kojoj je nestao i stvari u džepu.

U jednom džepu su pronašli njegovu ličnu kartu, a u drugom je bila jedina karta za voz na liniji Bacau-Ploiesti od dana kada je nestao.

Porodica je molila svakoga ko bi mogao imati informacije o poslednjih 30 godina Gorgosovog života da se javi.

Molbe su, međutim, naišle na neke teorije zavere.

A i ko bi im verovao, jer je reč o neverovatnom nestanku.

Gde je bio na kraju?

Jedna od najistaknutijih teorija o tome šta se dogodilo Gorgosu je verovanje da je uhapšen.

Mnogi ljudi su tvrdili da je Gorgos vodio dvostruki život i da je imao drugačiji identitet koji je bio uhvaćen u zločinu.

Teorija sugeriše da je Gorgos promenio ime i pokušao da pobegne od svoje prošlosti, ali ga je to na kraju sustiglo. Ovo bi, sugerišu teoretičari, objasnilo zašto je nosio istu odeću u kojoj je poslednji put viđen i zašto njegova porodica nije mogla da pronađe njegov trag kada je nestao.

Drugi su teoretizirali da je Gorgos kidnapovan i primoran da radi kao radnik. Tvrde da je možda vraćen porodici jer je zbog lošeg zdravlja postao beskoristan kao radnik.

Ovaj misteriozni slučaj Gorgosovog nestanka i ponovnog pojavljivanja ostaje bez odgovora, iako njegova porodica ostaje nada.

Autor: D.B.