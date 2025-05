NOŽEM REDOM KLAO DECU NA ŽURKI, PA ZAPALIO VIKENDICU: Brat monstruma Mihaila (17) se oglasio i podelio šokantne detalje! (FOTO)

Pavel Paramonov, brat Mihaila Paramonova, osumnjičenog za napad nožem na decu na žurki u vikendici u Bajkalsku, Irkutska oblast, u razgovoru za medije u sredu posumnjao je u umešanost svog brata u zločin.

"Znam šta se desilo, ali ne znam detalje. Pa, bio je tamo, ali nije činjenica da je to bio on. Ne bi imao motiv", rekao je on za brata Mišu.

Prema njegovim rečima, brat je rekao da je na žurki trebalo da bude petoro ljudi, ali niko od prethodno pomenutih zapravo nije bio tamo.

Precizirao je da deca koja su došla nije trebalo da budu tamo.

Pavel je naglasio da njegov brat poznaje momke iz viđenja, ali nije razumeo šta tamo rade. Uporedio je to sa slučajevima kada jedna kompanija može da dovede drugu grupu stranaca na sastanak.

"Znam samo par imena i znam im lica, ostale ne znam. Moj brat je imao 17 godina. Šta, on nema nikakve veze sa tinejdžerima koji imaju 13-14 godina, koji se motaju okolo?", dodao je Pavel.

Pojasnio je da je njegov brat saosećajna i ljubazna osoba i naglasio da će istraga obraditi sve okolnosti.

Mihailo Paramonov osumnjičen je da je izbo petoro tinejdžera i ranio još četvoro u napadu nožem. Mihailo je navodno potom zapalio kuću i preminuo usled požara koji je izbio.

Nakon tragedije je pokrenut krivični postupak.

Kasnije je Poverenik za prava dece izvestio da je jedno od povređene dece operisano. U Bajkalsku je uspostavljen operativni štab u vezi sa incidentom. Zbog tragedije je u Bajkalsku proglašena trodnevna žalost.

Da podsetimo, nezamisliv masakr dogodio u noći između 27. i 28. maja u vikendici njegovog brata u Sibiru, a svemu je prethodilo Mihailovo muvanje devojčice (14), koja je odbila da bude sa njim što ga je razbesnelo.

Prema nezvaničnim informacijama, on se maloj Nastji udvarao duže vreme.

Zato je zamolio brata da mu da vikendicu da bi tamo organizovao žurku povodom njenog rođendana.

Čitave večeri joj se nabacivao, a u jednom trenutku je postao toliko navelentan da su drugi dečaci stali u njenu odbranu.

Pale su teške reči, ali se situacija potom smirila i u jednom trenutku su tinejdžeri otišli na spavanje.

Deo njih je zaspao u sobama na prvom spratu, deo na drugom, a dvoje je ostalo da spava na verandi.

Prema nezvaničnim informacijama, Mihailo je oko 2.25 krenuo u krvavi pir.

Uzeo je nož i prvo izbo sve koji su spavali na drugom spratu, a onda je krenuo sprat niže i u pravcu verande.

Deca koja su spavala na prvom spratu takođe su izbodena, a devojčica Veronika (15) uspela je da preživi tako što se pravila da je mrtva.

Kada je Mihailo krenuo na verandu, ona je oko 2.40 uspela da se išunja iz kuće i krvava ode kod komšije po pomoć.

Kada je policija stigla na lice mesta, Mihailo je bio gotovo nag i držao je nož. Kada je video da policajci prilaze kući izazvao je požar. Iako se prvo verovalo da je prosuo zapaljivu tečnost, izgleda da je odvrnuo gas što je dovelo do eksplozije.

Osim njegovo, u kući su pronađena još najmanje četiri ugljenisana tela.

U bolnicu je prebačeno još četvoro dece, među kojima i hrabra Veronika koja je zadobila dve ubodne rane u predelu vrata i dve rane po rukama.

"Deca su dovezena nešto posle 5 časova jutros. Neka su hitno operisana i trenutno su u stabilnom stanju", saopštili su iz bolnice.

Prema pisanju medija, namlađa žrtva Mihailovog krvavog pira imala je svega 13 godina.

Među identifikovanim žrtvama su Nikolaj Mališev (13), Vadim Pavljuškin (14), Polina Markova (16) i Ojbek Bondurski (14). U napadu su takođe povređeni Viktorija „Vika“ Višnjakova (14), Veronika Rakitnek (15), Ruslan Fedotov (14) i Dmitrij Semjon (15).

