OVO JE NAPADAČ IZ LIVERPULA: Optužen bivši marinac, oženjeni direktor firme i OTAC troje dece

Muškarac koji je uhapšen zbog incidenta na paradi u Liverpulu, zvanično je optužen po sedam tačaka, uključujući više slučajeva nanošenja teških telesnih povreda.

Pol Dojl, iz Vest Derbija u Merzisajdu, optužen je po jednoj tački za opasnu vožnju, dve tačke za nanošenje teških telesnih povreda s namerom, dve tačke za ranjavanje s namerom da se nanese teška telesna povreda, i dve tačke za pokušaj nanošenja teških telesnih povreda s namerom.

Dojl je bivši komandos Kraljevske mornarice, oženjen je i otac troje dece tinejdžera, a živi u moderno uređenoj četvorosobnoj, samostojećoj kući vrednoj 300.000 funti. Određen mu je pritvor, a sutra će se pojaviti pred Magistratskim sudom u Liverpulu.

Dojl je uhapšen nakon što je vozilo marke Ford Galaxy uletelo u masu navijača u centru grada, pri čemu je povređeno 79 osoba, a 50 njih je završilo u bolnici, preneo je Dailymail.

Najmlađa žrtva ima samo devet godina, a najstarija 78. Svi povređeni su, kako se veruje, britanski državljani.

