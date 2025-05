FBI objavljuje snimak smrti Džefrija Epstajna: Daćemo original, da ne pomislite da je bilo nekih podmetanja

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/New York State Sex Offender Registry via , Pixabay.com | |

Zamenik direktora FBI-a Don Bonđino izjavio je u četvrtak, 29. maja, da planira da objavi zatvorski snimak Džefrija Epstajna koji potvrđuje da je milijarder finansijer i osuđeni seksualni prestupnik izvršio samoubistvo, piše People.



"Postoji snimak", rekao je Bonđino za Fox & Friends. "Videćete da tamo nema nikog osim njega... snimak je jasan kao dan, on je jedina osoba koja je tamo i jedina koja izlazi."

Metropolitenskom pritvorskom centru u Njujorku, ujutru 10. avgusta 2019, gde je čekao suđenje po saveznim optužbama za zaveru i trgovinu maloletnicama radi seksualne eksploatacije. Njegova smrt je okarakterisana kao samoubistvo.

Uprkos tome, teoretičari zavere već dugo veruju da nije sebi oduzeo život, tvrdeći da je Epstajn zapravo ubijen.

"Kažem ljudima, ako imate neki trag, obavestite nas", rekao je Bonđino, bivši konzervativni voditelj. "Ali nema DNK, nema audio zapisa, nema otisaka prstiju, nema osumnjičenih, nema saučesnika, nema tragova. Nema ničega. Ako imate nešto, rado ću to da pogledam."

Bonđino je rekao da njegova kancelarija "radi na čišćenju"

snimka. "Uskoro će uslediti objavljivanje. Daćemo original, da ne biste pomislili da je bilo nekih podmetanja."



Na pitanje da li snimak prikazuje trenutak kada Epstajn sebi oduzima život, Bonđino je odgovorio da snimak ne prikazuje "sam čin".

Epstajn je bio optužen da je zlostavljao više maloletnih devojaka u svojoj vili u Palm Biču. Istražitelji su tvrdili da je mamio devojke u svoj dom tako što im je plaćao da ga masiraju. Tokom masaža, navodno ih je zlostavljao, primoravao na seks i davao im novac da mu dovode druge maloletnice koje bi takođe zlostavljao.

Mnoge od navodnih žrtava govorile su za televizijsku mrežu Lifetime u dokumentarnoj mini-seriji "Preživeti Džefrija Epstajna", koja traje četiri sata i bavi se njegovim navodnim zločinima.

Virdžinija Đufre, koja je izjavila da ju je regrutovala Epstajnova prijateljica Gislejn Maksvel, rekla je u jednoj od prve dve epizode da joj je Maksvelova pomagala prilikom prvog zlostavljanja od strane Epstajna.

"Masaža je u početku delovala legitimno. Gislejn je uhvatila jedno stopalo, ja drugo, i rekla: 'Uvek treba da držiš jednu ruku na telu kada nekog masiraš.' A onda se on okrenuo i sve se promenilo", prisetila se Đufre, koja je izvršila samoubistvo u 41. godini na svojoj farmi nedaleko od Perta, u Australiji, u četvrtak, 24. aprila.

Naredili su joj da se skine.

"Nosila sam te dečije gaćice, sa srcima, sećam se, i smejali su se zbog toga jer im se to dopadalo. Što izgledaš mlađe, to je bolje. Tako da sam se skinula. Gilsejn se skinula. Odmah je postalo seksualno. Odmah su me oboje zlostavljali."

Epstajn je uhapšen u julu 2019. zbog navodnog trgovanja devojčicama od samo 14 godina. Umro je gotovo mesec dana nakon hapšenja.

Maksvelova je osuđena na 20 godina saveznog zatvora u ženskoj kazneno-popravnoj ustanovi u Talahasiju, Florida, 28. juna 2022. Osim zatvorske kazne, izrečena joj je i novčana kazna od 750.000 dolara.

