Šulc: Mađarska druga najsigurnija država za Jevreje

Dmitrij Šulc, poslanik Alternative za Nemačku u državnom parlamentu Hesena oglasio se na svom 'X' profilu i pohvalio Mađarsku rekavši da je ona posvećena zaštiti svojih građana uključujući i Jevreje.

- Kao poslanik AfD-a u parlamentu Hessena i član ‘Jevreja u AfD-u’, grupe koja zastupa interese jevrejske zajednice unutar naše stranke, s oduševljenjem mogu potvrditi da je Mađarska, suprotno svim očekivanjima, druga najsigurnija država za Jevreje u svijetu, odmah iza Izraela - rekao je Šulc i dodao:

- Moje iskustvo kao gosta na CPAC Hungary ove godine dodatno je učvrstilo ovaj utisak. Tamo sam imao priliku razgovarati s predstavnicima mađarske vlade, civilnog društva i jevrejskih zajednica, koji su mi jasno pokazali koliko je Mađarska posvećena zaštiti svojih građana, uključujući i Jevreje. Uprkos političkim kritikama upućenim premijeru Viktoru Orbánu, činjenice govore same za sebe: Mađarska ulaže značajne napore u borbu protiv antisemitizma, osigurava sigurnost jevrejskih institucija i promiče kulturnu raznolikost svoje jevrejske zajednice. Ova zemlja pokazuje kako se sigurnost i integracija mogu uspješno kombinirati, što je primjer koji bi druge evropske države mogle slijediti. Vjerujem da Mađarska, kroz svoju politiku i praksu, šalje snažnu poruku tolerancije i zajedništva, što me ispunjava optimizmom za budućnost jevrejskih zajednica u Evropi. - rekao je Šulc na svom 'X' profilu.

Hungary is, contrary to expectations, the second safest place (after Israel) for Jews! Despite the allegations against @PM_ViktorOrban ! @RealJAfD @alapjogokert https://t.co/BX7tEfm8FD pic.twitter.com/Llbhu6jXQu