Zelenski prelomio: Ukrajina ide na pregovore sa Rusijom, ovo su zahtevi Kijeva!

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da će ministar odbrane Rustem Umerov učestvovati na mirovnim pregovorima sa Rusijom koji će se sutra održati u Turskoj.

U objavi na mreži X, Zelenski je naveo da će Umerov predvoditi ukrajinsku delegaciju u Istanbulu na drugoj rundi razgovora.

Zelenski je ponovo istakao ukrajinske zahteve pred sastanak, a oni uključuju: potpuni i bezuslovni prekid vatre, oslobađanje zarobljenika i povratak otete dece.

I heard reports from the Minister of Defense of Ukraine, the Minister of Foreign Affairs, the General Staff, our intelligence agencies, and the Security Service of Ukraine. Our defense, our active actions, and our diplomacy.



We are doing everything to protect our independence,… pic.twitter.com/MAz2stbUUR