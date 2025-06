MASIVNA SOLARNA OLUJA POGODIĆE ZEMLJU ZA VIKEND: Može da izazove nestanke struje i 'INTERNET APOKALIPSU'

Geomagnetska oluja G3 može izazvati manje poremećaje u radio i satelitskim komunikacijama, što potencijalno može dovesti do gubitka radio kontakta od nekoliko sati

Masivna solarna oluja koja je pogodila Zemlju tokom vikenda se intenzivira, sa potencijalom da prouzrokuje nestanke radio signala i optereti elektroenergetske mreže.

Zvaničnici su u ponedeljak izdali upozorenje na geomagnetnu oluju nivoa 3, što znači da solarna aktivnost može da poremeti GPS signale, radio komunikacije i električne sisteme, a istovremeno učini aurore vidljivim mnogo južnije nego obično.

Geomagnetska oluja je privremeni poremećaj u Zemljinom magnetnom polju izazvan izlivom naelektrisanih čestica iz spoljašnje atmosfere Sunca. Prekidi elektroenergetskog sistema su mogući u delovima Srednjeg zapada i severoistoka, kao što su lažni alarmi i isključenja sistema, što izaziva nestanke struje.

Očekuje se da će snažna oluja stvoriti i zapanjujuću severnu svetlost u 13 američkih država u ponedeljak i utorak.

Aurore mogu biti vidljive u Vašingtonu, severnom Ajdahu, Montani, severoistočnom Vajomingu, Severnoj Dakoti, Južnoj Dakoti, Minesoti, Viskonsinu, Mičigenu, Njujorku, Vermontu, Nju Hempširu i Mejnu. Najbolje vreme za posmatranje šarenog prikaza je između 22:00 i 02:00 po lokalnom vremenu.

Zapanjujuća svetla će takođe biti vidljiva širom severne Velike Britanije i Evrope. U Velikoj Britaniji, aktivnost aurore će "postepeno biti ograničena na Severnu Irsku i Škotsku", saopštio je Meteorološki zavod.

Da biste videli spektakl, sačekajte da se vedro nebo smrači, a zatim izađite napolje, idealno dalje od jakih gradskih svetala.

Slikanje kamerom pametnog telefona takođe može otkriti naznake aurore koje nisu vidljive golim okom.

Sunce je u nedelju oslobodilo masivnu solarnu baklju, veoma snažan nalet energije, dok je solarna baklja poput masivne eksplozije na površini Sunca. Ona šalje ogromnu količinu energije u obliku svetlosti, rendgenskih zraka i naelektrisanih čestica (rangirane kao A, B i C — najslabije, M — srednje i X — najjače).

Preti oluja kao uzrok solarne aktivnosti

Solar Storm To Hit Earth: Our Sun has aimed straight for Earth! The Sun unleashed a massive M8.2 solar flare yesterday, hurling a powerful coronal mass ejection straight at Earth that’ll hit today, June 1st. Some disruption is possible but the Aurora’s created will be… pic.twitter.com/5meWU4eTIV