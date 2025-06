RUSIJA POSTAVILA DVA USLOVA ZA PRIMIRJE U UKRAJINI: Zahtevi su jasni, ovo su reči i jedne i druge strane nakon današnjih pregovora

Ruski pregovarači su Ukrajini postavili dva uslova za prekid vatre danas tokom mirovnih pregovora dve delegacije u Istanbulu.

Prema agenciji RIA, prvi predlog zahteva od Ukrajine da potpuno povuče sve svoje snage iz delova Donjecke, Luganske, Hersonske i Zaporoške oblasti koje kontroliše Rusija.

Druga opcija, navodi RIA, bio bi „paketni“ sporazum koji uključuje niz uslova.

TASS javlja da bi potpuno povlačenje ukrajinskih oružanih snaga sa teritorije pod ruskom kontrolom „moralo biti sprovedeno u roku od 30 dana od prekida vatre“.

U ruskom memorandumu se takođe navodi zahtev za međunarodno priznanje Krima, Donbasa i Novorusije kao dela Rusije, prenosi TASS.

Kremlj dalje zahteva da Ukrajina ostane „neutralna“.

Dok je ukrajinska delegacija još uvek razgovarala sa novinarima, ruski zvaničnici su održali svoju paralelnu konferenciju za štampu u dvorištu Čiraganske palate u Istanbulu – simbolično kulminirajući dan obeležen napetim odnosima između dve delegacije i pokušajima svake od njih da kontroliše pažnju okupljenih novinara. Ukrajinska strana nije dozvolila ruskim medijima pristup svom brifingu.

Glavni ruski pregovarač, Vladimir Medinski, rekao je da je Moskva danas predala ukrajinskoj strani memorandum koji sadrži „korake ka potpunom prekidu vatre“. Do tada, Rusija predlaže „prekid vatre od dva do tri dana na određenim delovima bojišta“, rekao je on, ne precizirajući o kojim područjima je reč.

Ukrajinska strana je više puta ponovila da se ključna pitanja ne mogu rešiti bez prethodnog prekida vatre. „Diplomate mogu da govore samo kada oružje utihne“, rekao je portparol ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova Georgij Tihi.

Ukrajinci nisu želeli da komentarišu sadržaj ruskog memoranduma, navodeći da su ga danas prvi put videli i da ga treba proučiti pre nego što mogu dati bilo kakav odgovor.

Kijev već nedeljama izražava sumnje u ozbiljnost ruske strane, a današnji pregovori su pokazali napredak samo u ograničenim humanitarnim oblastima - razmeni ratnih zarobljenika - dok, kako navodi ukrajinska strana, Moskva i dalje izbegava suštinske pregovore o okončanju rata.

Medinski je rekao da će Rusija sledeće nedelje predati Ukrajini 6.000 tela poginulih ukrajinskih vojnika, kao deo razmene u kojoj će Kijev zauzvrat predati isti broj tela ruskih vojnika.

Kada je reč o razmeni zarobljenika, ruska strana je najavila da će ona obuhvatiti „najmanje 1.000 vojnika sa naše strane“, dok je Ukrajina naglasila da daje prioritet razmeni određenih kategorija zarobljenika - teško ranjenih i onih od 18 do 25 godina - bez preciziranja tačnog broja. Medinski je potvrdio da će razmena obuhvatiti „sve bolesne i ranjene“.

Jedna od ključnih tema današnjeg sastanka bila je lista ukrajinske dece koju Kijev traži da vrati iz Rusije. Prema rečima ministra odbrane Rustema Umerova, reč je o „nekoliko stotina“ dece. Otmica dece je već predmet međunarodne poternice koju je Međunarodni krivični sud izdao protiv ruskog predsednika Vladimira Putina i nekoliko ruskih zvaničnika.

Medinski je potvrdio da je Ukrajina danas podnela spisak, rekavši da sadrži „339 imena“, ali je odbio da dalje komentariše tu temu.

Autor: Iva Besarabić