OBJAVLJEN RUSKI MEMORANDUM O UKRAJINI! Ovo je detaljan spisak svih zahteva koji su predati na pregovorima o Istanbulu

Ruski državni medij TASS objavio je dokument koji Moskva naziva „memorandumom o rešavanju ukrajinske krize“, koji je danas predat ukrajinskoj delegaciji na pregovorima u Istanbulu.

Ukrajinska strana se još nije izjasnila o sadržaju dokumenta, osim da im je danas prvi put predat i da ga moraju proučiti pre nego što odgovore.

Međutim, prema objavljenom sadržaju, ruski zahtevi su daleko širi i ekstremniji od prethodnih stavova – zahtevaju de fakto kapitulaciju Ukrajine i međunarodno priznanje ruskih osvajanja.

The full version of the Ukrainian memorandum handed to the Russian's during negotiations has been published. pic.twitter.com/O21AepYc7H