'RUSI SU IDIOTI' Zelenski kipti od BESA zbog novog predloga Moskve

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nakon završetka pregovora u Istanbulu potvrdio da je dogovorena razmena zarobljenika.

On se zatim osvrnuo i na ruski predlog da se neprijateljstva obustave na dva do tri dana, i to samo na pojedinim delovima fronta, kako bi obe strane mogle da pokupe tela poginulih vojnika.

"Rusi su idioti. Nama je potrebno potpuno i dugoročno primirje upravo da bismo sprečili pogibije, a ne kratkotrajno primirje nakon što su ljudi već poginuli", izjavio je Zelenski.

Podsetimo, pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina, Vladimir Medinski izjavio je ranije danas da drugi deo ruskog memoranduma o koracima za potpuni prekid vatre sa Ukrajinom predviđa nekoliko varijanti.

"Drugi deo se odnosi na korake koje treba preduzeti da bi se omogućio potpuni prekid vatre, a u drugom delu postoji čak i izvesna varijabilnost: ići ovim ili onim putem", rekao je Medinski novinarima u Istanbulu, komentarišući sadržaj ruskog memoranduma koji je predat ukrajinskoj strani na pregovorima koji su danas održani u Čiraganskoj palati u tom gradu.

Prema dokumentu u koji sumdiji imali uvid, drugi deo ruskog memoranduma, pod nazivom "Uslovi prekida vatre", predlaže dve opcije za prekid vatre, pri čemu je prva opcija početak potpunog povlačenja Oružanih snaga Ukrajine i drugih paravojnih formacija te zemlje sa teritorije Ruske Federacije, a u dokumentu su pobrojane i oblasti koje je Rusija zauzela - Donjeck, Lugansk, Zaporoška i Hersonska oblast.

Druga opcija za prekid vatre u okviru ruskog memoranduma pretpostavlja "paketnu" prirodu, koja sadrži niz uslova.

Medinski, koji je i šef ruske delegacije za pregovore sa Ukrajinom, je rekao da je delegacija Ukrajine, koju je predvodio ministar odbrane te zemlje Rustem Umerov, dala Rusiji spisak ukrajinske dece koju treba vratiti, kao i da će Rusija razmotriti svaku situaciju pojedinačno sa te liste.

