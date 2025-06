Još jedan snažan zemljotres pogodio Grčku!

Zemljotres magnitude 4,6 stepeni Rihtera zabeležen je u četvrtak, 5. juna u 07:18 časova, na području Grčke, u Egejskom moru.

Potres je registrovan 30 kilometara od Mirine.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.1094 i dužine 24.8924.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.6 || 30 km NW of #Mýrina (#Greece) || 3 min ago (local time 08:18:38). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/4qdLSErCCL