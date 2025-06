SOFIJU (3) BRUTALNO UBILA MAJKA! Dve bebe bile u kući u kojoj se odigravao HOROR, očajni otac jedva izustio OVE reči

Majka optužena za ubistvo trogodišnje ćerke Sofije preminula u bolnici nakon što je pronađena onesvešćena u zatvorskoj ćeliji visokog rizika.

Majka troje dece, Loren Ingrid Flanigan (32) preminula je u bolnici nakon što je pronađena bez svesti na podu svoje ćelije u ženskom zatvorskom centru u Brizbejnu, gde je bila zadržana u pritvoru pod optužbom za ubistvo svoje trogodišnje ćerke Sofije.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence & child abuse.



Lauren Ingrid Flanigan, 32, accused of murdering her three-year-old daughter Sophia, has died in hospital. Flanigan was found unresponsive in a high-risk cell at Brisbane Women's Correctional Centre… pic.twitter.com/2VZockYJut — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) 02. јун 2025.

Devojčica je u ponedeljak popodne pronađena sa višestrukim povredama u prednjem dvorištu porodične kuće u naselju Mur Park Bič, na periferiji Banderberga u Kvinslendu u Australiji, piše "Dejli mejl".

Flaniganova je u trenutku smrti čekala suđenje i nije morala da se lično pojavi pred sudom u Banderbergu u utorak. Njen pravni zastupnik nije podneo zahtev za kauciju, a suđenje je odloženo za 21. jul.

Ubila ćerkicu dok su joj bebe bile u kući

Flaniganova je bila smeštena u specijalizovanu jedinicu za zatvorenike visokog rizika, poznatu kao Jedinica za kriznu podršku, gde su na snazi stroge mere zaštite, uključujući neprekidni vizuelni nadzor, ćelije posebno dizajnirane za smanjenje rizika od samopovređivanja, kao i redovne psihološke procene.

Here's another one...Lauren Flanigan, 32, was charged with the murder of her child Sophia at a property in Moore Park Beach in regional Queensland on Monday night. She stabbed her 3 year old to death. https://t.co/DT2QASayRt pic.twitter.com/oAwDStIzOj — #MenToo (@TheRealMenToo) 29. мај 2025.

Korektivna služba Kvinslenda saopštila je da će smrt Loren Flanigan biti predmet unutrašnje istrage, kao i nezavisne istrage Grupe za reviziju i inspekciju kritičnih incidenata i Komande za profesionalne standarde i upravljanje. Takođe je uključena i Jedinica za istragu korektivnih službi Policije Kvinslenda.

Prema navodima policije, Flaniganova je navodno nožem usmrtila svoju ćerkicu Sofiju u dvorištu, dok su njeno dvoje mlađe dece, uzrasta jednu i dve godine, bili unutra. Oni nisu povređeni i sada se nalaze na bezbednom. Na mestu događaja pronađen je nož, potvrdio je vršilac dužnosti nadzornika Bred Inski.

Otac ubijene devojčice: Sofija je bila uvek nasmejana, puna ljubavi i života

Otac malene Sofije, Džaj Ruan, MMA borac i radnik u rudniku, hitno se vratio kući nakon što ga je policija obavestila o incidentu.

- Sofija je bila svetlost mog života. Uvek se smejala, uvek želela da pomogne. Bila je puna života i ljubavi. Imala je ogromno srce - kazao je skrhani otac.

Lauren Ingrid Flanigan, 32, was charged with murder after her daughter, Sophia Rose, was found with stab wounds at a home in Moore Park Beach, north of Bundaberg, on Monday. pic.twitter.com/EJZee1lRmE — H.W.S.ALKRTY (@HAlkrty) 01. јун 2025.

Takođe je dodao da je tragedija mogla da bude sprečena, ali da je "sistem zakazao i njegova ćerka je to platila životom".

U nedelju uveče, stotine meštana Mur Park Biča okupilo se na bdenju u čast Sofije. Ljudi su obukli roze odeću sa šljokicama i zapalili sveće i svetleće štapiće duž obale.

Libi Frenč, vaspitačica iz dečjeg vrtića Kids and Co, rekla je da su sveće simbolizovale svetlost koju je Sofija donela svetu. Druga vaspitačica, Kristijel Baredž, dodala je da je Sofija volela sve što je bilo roze i šljašteće. Prisutni su plesali uz njenu omiljenu pesmu - "Barbie Girl" od grupe Aqua.

Autor: S.M.