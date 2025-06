Eskalacija sukoba Maska i Trampa: Rat se nastavlja, nižu se prozivke

Milijarder se složio da Donald Tramp treba da bude opozvan i da ga zameni Džej Di Vans, sadašnji potpredsednik SAD.

Mask se složio sa objavom novinara iz Malezije koji je napisao "Tramp protiv Maska? Ko pobeđuje? Ja bih svoj novac stavio na Maska".

On je dodao da bi predsednik Amerike trebalo da bude opozvan a na njegovo mesto da dođe Džej Di Vans.

JUST IN - Elon agrees Trump should be impeached and replaced by Vance. pic.twitter.com/U44ZkS41R0