Prvi snimak zemljotresa u Čileu: Ljudi panično bežali

Zemljotres jačine 6.4 stepeni Rihtera zabeležen je danas u 19.15 časova, na području Atakame u Čileu.

Kako se vidi na snimku iz studija, razgovor je prekinuo snažan potres, a novinar i sagovornici su se sklonili iz kadra, uz uzvike.

Za sada nema prijavljene materijalne štete.

Zemljotres je bio na dubini od 104 km.

🚨#BREAKING : M6.5 EARTHQUAKE STRIKES CHILE 🇨🇱



• Magnitude: 6.5

• 📍 Location: Chile

• 💥 Impact: Strong tremors felt

• 🚫 No major damage reported yet

• 🔁 Aftershocks possible — stay alert!#ChileEarthquake #BreakingNews #SeismicAlert #Earthquake #Chile #LatinAmerica… pic.twitter.com/xdyfcs90re