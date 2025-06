Žena koja je nožem ubadala ljude u Minhenu došla sa Balkana: Poznati novi detalji horora u Nemačkoj (FOTO)

Žena koja je večeras u Minhenu, na mestu održavanja čuvenog Oktoberfesta, napadala ljude nožem, a potom je ubijena od strane policije je bugarska državljanka.

Ona je najpre napala muškarca (56), a potom i devojku, koju je takođe povredila.

Žena, bugarska državljanaka koja živi nedaleko od mesta na kom je napadala ljude hitno je operisana nakon što ju je policija upucala, ali je preminula u bolnici nedugo posle operacije.

Minhenska policijska jedinica za razbijanje demonstracija i Odeljenje za krivične istrage su na licu mesta. Policijski službenici su blokirali područje. Zavoji i dalje leže na zemlji, a psi tragači traže tragove na Terezienvizeu.

⚡#BREAKING Munich, Germany: A 30-year-old woman stabbed several people in Munich.



Police shot and seriously wounded the attacker, who is now in emergency surgery; The motives for the attack are currently unknown. pic.twitter.com/OS0XudinSs