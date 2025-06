NEVREME NAPRAVILO HAOS U KOMŠILUKU: Jedna osoba nestala, putnicima preti strujni udar (VIDEO)

Jaka oluja pogodila je Bukurešt.

Bujični pljuskovi izazvali su haos: desetine ulica su poplavljene, drveće je palo na automobile, a saobraćaj je bio blokiran u nekoliko naselja. Jedan tržni centar takođe je poplavljen, a kupci su evakuisani, uključujući i one koji su bili u bioskopu.

Nekoliko letova nije moglo da sleti na glavni aerodrom Otopeni i preusmereni su.

U blizini Bukurešta, dve osobe je odnela bujica u čamcu koji se prethodno prevrnuo.

Today, Bucharest transformed into a Venetian scene after the heavy rains pic.twitter.com/wGIeJ3eDgq