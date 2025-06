KOLUMBIJSKI POLITIČAR KOJEG JE RANIO MALOLETNIK KRITIČNO: Narod kritikovao predsednika (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Migel Uribe Turbaj (39), konzervativni kandidat za predsednika Kolumbije, zapao je danas u kritično zdravstveno stanje pošto mu je za vikend na predizbornom skupu najverovatnije jedan petnaestogodišnjak pucao u glavu iz neposredne blizine.

Lekari su saopštili da kolumbijski senator "jedva" da reaguje na medicinske intervencije, među kojima je i operacija na mozgu.

Kancelarija glavnog državnog tužioca je saopštila je da je tinejdžer uhapšen na mestu zločina.

Video snimci okačeni na društvene mreže pokazuju osumnjičenog kako puca u Uribea iz blizine.

Pažnja, sadržaj je UZNEMIRUJUĆ!

Shocking video of the exact moment the attack against Senator and presidential candidate Miguel Uribe Turbay



WHO IS THE WOMAN WHO INSTRUCTED THE MEMBER OF PETRO'S FRONT LINE TO ATTACK MIGUEL URIBE'S LIFE? #URGENTE #COLOMBIA#MiguelUribe pic.twitter.com/aszjFaKfN1