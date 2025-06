Zbog pogrešnog parkiranja, policija skida i tablice - Pooštren zakon, ovo dosad nije bilo, vozači, oprez!

Najveći broj Srba i ove godine planira svoj odmor u Grčkoj, zato je važno da se naši turisti upoznaju sa strožim saobraćajnim propisima i kaznama koje će ovog leta da se primenjuju u grčkim letovalištima.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta) Aleksandar Seničić upozorio je da će Grci uskoro početi da primenjuju stroži Zakon o saobraćaju.

- Kazne za kršenje zakona će se kretati od 100 do 2.500 evra i u nekim slučajevima predviđaju oduzimanje dozvole i zabranu ulaska u zemlju. Upozorio bih sve putnike da vode računa, jer će ove godine kazne za prekršaje u saobraćaju biti povećane, a kontrola pojačana. Proveravaće sve - od vezivanja pojaseva do upotrebe telefona. Mnogo toga je izmenjeno i sve su kazne uglavnom duplirane u odnosu na one koje su važile pre ovoga - kazao je Seničić.

Istakao je da je tokom letnje sezone na ulicama u Grčkoj bilo mnogo manje kontrole, pogotovo u manjim mestima, gde su najčešće smešteni građani Srbije, ali da se ove godine očekuje veća kontrola policije.

- Do sada tokom sezone skoro da niste videli policajce ni na autoputu. Međutim, ove godine je pojačan broj policajaca, biće vrlo prisutni na svim mestima i treba biti oprezan. Informišite se na vreme koja su to ograničenja, ona su vrlo slična onome što mi imamo u Srbiji, samo što su kazne značajno veće. Kada se pogrešno parkirate u Grčkoj, nije dovoljno da samo platite kaznu, jer će policija odneti i registarske tablice - naveo je Seničić.

- To je model kako Grci naplaćaju kazne. Vi parkirate na nepropisnom mestu, prođe patrola, skine vam tablice i ostavi vam jedan papir gde piše da morate doći u policijsku stanicu da preuzmete tablice i da platite kaznu. Te kazne nisu mnogo velike, ali možete imati problem ukoliko se to dešava neposredno pred put jer ne možete krenuti nazad bez tablica - rekao je Seničić.

Naglasio je i da, ukoliko ste se parkirali na požarnom putu, na pruzi ili na bilo kom mestu koje sprečava hitne intervencije, kazne se kreću do 2.500 evra, a oduzimaju i tablice i vozila na više od šest meseci.

Za vožnju u alkoholisanom stanju sa 0,80 promila predviđena je kazna od 150 evra i 20 dana zabrane vožnje, do 1,10 promila kazna od 700 evra i 90 dana zabrane vožnje, dok će za vožnju sa više od 1,10 promila kazna iznositi 1.200 evra i podrazumevati oduzimanje dozvole na 180 dana, mogućnost zatvorske kazne od najmanje dva meseca i oduzimanje tablica i vozila.

Ponovljeni prekršaji u godinu dana mogu dovesti do kazne od 2.000 evra i zabrane vožnje do dve godine, dok treći prekršaj u roku od pet godina može rezultirati kaznom od 2.000 evra i oduzimanjem dozvole na sedam godina.

Deca do 12 godina u dečjem sedištu

U Grčkoj je zakonska regulativa usaglašena sa preporukama koje je Evropska komisija propisala u vezi sa prevozom dece.

Zakonom je zabranjeno da se deca starija od 3 godine i niža od 150 centimetara voze na prednjem sedištu vozila. Za decu od 12 i više godina sa visinom od najmanje 135 centimetara pak dovoljan je normalan sigurnosni pojas.

Ukoliko pušite cigarete u automobilu, a u njemu se nalazi dete mlađe od 12 godina, preti kazna do 1.500 evra i oduzimanje vozačke dozvole.

Autor: S.M.