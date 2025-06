Horor u Francuskoj: Đak (14) nasmrt izbo pomoćnicu učiteljice (31) tokom kontrole torbe u školi

Jedna pomoćnica u nastavi preminula je nakon što ju je nožem izbo 14-godiošnji đak u Francuskoj, potvrdio je izvor blizak istrazi.

Žena stara 31 godinu napadnuta je i teško ranjena nožem tokom kontrole torbe ispred srednje škole Francoise Dolto u gradu Nožanu, preneo je Dailymail.

Učenik koji je izvršio napad uhapšen je i priveden, saopštila je lokalna prefektura.

Ministarka obrazovanja Elizabet Born, koja je u februaru uvela mere kontrole torbi u francuskim školama, najavila je da će otići u Nožan "kako bi pružila podršku čitavoj školskoj zajednici i policiji".

Kontrola torbi postala je obavezna mera u francuskim školama ove godine, nakon niza napada učenika na nastavnike i druge đake. Krajem aprila, Ministarstvo obrazovanja izvestilo je da je tokom 958 izvršenih kontrola torbi u školama zaplenjeno 94 noža, skoro jedan na svakih deset pregleda.

