Makedonac ubio 5 u Beču, brojne žrtve i tokom krivolova: Masovna ubistva koja su potresla Austriju

Masakr u školi u Gracu u kome je prema poslednjim informacijama 10 osoba izgubilo život, šokirao je javnost u Austriji, koja ne važi za zemlju gde su masovne pucnjave česte.

Uprskos tome, poslednjih godina u ovoj tradicionalno neutralnoj zemlji posle Drugog svetskog rata dogodilo se nekoliko masovnih pucnjava u kojima je više osoba izgubilo život.

Jedna od prvih masovnih pucnjava dogodila se 29. avgusta 1981. godine u prestonici Beču, kada su na meti bili posetioci sinagoge. U napadu su dve osobe ubijene, a 18 ih je ranjeno. Motiv napada bio je palestinski nacionalizam.

U Anabergu (Donja Austrija) 16. i 17. septembra 2013. došlo je do pucnjave i velike potrage za Aloisom Huberom (55), koji je uhvaćen u krivolovu. Tokom potere pet osoba je stradalo u pucnjavi, dok je jedna ranjena. Policija je drugog dana potere uspela da usmrti napadača.

