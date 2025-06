ISTORIJSKA ODLUKA: Papa Lav XIV imenovao prvog kineskog biskupa

Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XIV, je prvi put imenovao kineskog biskupa, potvrđujući na taj način nastavak primene sporazuma između Vatikana i NR Kine iz 2018. godine, jednog od najkontroverznijih poteza spoljne politike njegovog prethodnika pape Franje.

Kako je saopšteno iz Vatikana, kineske vlasti su 5. juna zvanično priznale imenovanje Josifa Lina Juntuana za pomoćnog biskupa u biskupiji Fužou, što je ocenjenо kao "plod dijaloga između Svete Stolice i kineskih vlasti, te značajan korak na zajedničkom putu te biskupije".

