Otac ostavio ćerku 9 SATI na više 40 stepeni: Uhapšen je i optužen zbog ubistva

Otac iz Luizijane uhapšen je i protiv njega je podignuta optužnica za ubistvo nakon što je je svoju ćerkicu ostavio u automobilu više od devet sati, tokom dana kada su temperature dostizale nešto iznad 40 stepeni Cezijusa.

Džozep Boatman (32) uhapšen je nakon što je njegova 21-mesečna ćerka pronađena mrtva, vezana u sedištu automobila u okrugu Madisonvil, gde je provela sate zatvorena u vozilu, preeo je Dailymail.

U kancelariji šerifa iz okruga St. Tamani primili su poziv iz nešto pre podneva, kada je jedan član porodice pronašao dete onesvešćeno u automobilu, saopštila je policija.

Istragom je utvrđeno da je Boatman tog jutra pokupio ćerku iz kuće jednog rođaka, nakon što je, kako se navodi, "popio više alkoholnih pića". Oko 2,30 sati ujutru dete je vezao u dečje sedište, ali se potom vratio u kuću i više se nije vraćao do automobila.

Temperatura tog dana u ovom okrugu je dostigla 35 stepeni Celzijusa, ali je zbog toplote unutar vozila osećaj bio kao da je preko 40 stepeni.

"Ovo je razarajući gubitak s kojim nijedna porodica ne želi da se suoči", rekao je šerif Rendi Smit.

"Kada se dete ostavi u vozilu, naročito tokom dana kada indeks toplote prelazi 100 stepeni Farenhajta, ishod može biti smrtonosan za svega nekoliko minuta. U ovom slučaju, presudila je loša procena i posledice su tragične", dodao je on.

Louisiana father charged with murder after leaving daughter, 1, inside 105F car for NINE hours https://t.co/MBNjxf5LgC