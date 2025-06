Stiv Džobs udaje ćerku! Svet očekuje spektakl: Svi bruje o planovima za LUKSUZNO VENČANJE

Venčanje Iv Džobs, ćerke legendarnog Stiva Džobsa, i olimpijskog konjičkog šampiona Harija Čarlsa, postalo je jedno od najproučavanijih društvenih događaja godine

Par, koji je svoju vezu držao u tajnosti gotovo godinu dana, sada je otkrio planove za venčanje koje će se održati u avgustu. S obzirom na imena koja će se pojaviti na ceremoniji, ovaj događaj već se smatra "društvenim događajem godine".

Poznati gosti i društveni krug

Venčanje će biti održano u prelepim Kotsvoldsu, u Engleskoj, gde će Iv i Hari razmeniti zakletve pred bliskim prijateljima i porodicom, među kojima će biti i mnoge poznate ličnosti.

U ovom ekskluzivnom društvu, očekuje se da će biti prisutni članovi britanske kraljevske porodice, uključujući princezu Beatris i njenog muža Edoarda Mapeli Moćija, koji će predstavljati kraljevsku porodicu.

Takođe, prisustvo Kamale Haris, bivše potpredsednice SAD, koja je bliska prijateljica majke mlade, Lorin Pauel Džobs, još je jedan dokaz prestiža venčanja.

Iv i Hari: Ljubav u konjičkom svetu

Venčanje Iv i Harija biće središnji događaj za mnoge magnate, milijardere i članove visoke društvene klase, koji će prisustvovati ovom glamuroznom događaju.

Ivina porodica i prijatelji dolaze iz svetova tehnologije, filantropije i mode, a gosti će uživati u luksuznom okruženju, ali i bogatom programu, koji će zasigurno ostaviti dugotrajan utisak.

Šta je još zanimljivo kod ovog para? Iv i Hari, iako su se pojavili u javnosti tek nedavno, imaju mnogo zajedničkog. Oba su u konjičkom svetu i dele ljubav prema ovom sportu, dok se njihove porodice nalaze u istim društvenim krugovima.

Na primer, Iv i Dženifer Gejts, ćerka Bila Gejtsa, imaju mnogo zajedničkih interesovanja, uključujući jahanje i ljubav prema prirodi. Dženifer je, kao i Iv, u braku sa olimpijskim jahačem, što dodatno povezuje ove dve žene.

