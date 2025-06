RAT NA BLISKOM ISTOKU! Izrael pokrenuo operaciju 'UZDIGNUTI LAV', usledila žestoka OSVETA IRANA

Iranska vojska lansirala je više od stotinu kamikaza dronova tipa Šahed-136 ka teritoriji Izraela, saopštila je izraelska vojska (IDF). Prema rečima portparola izraelskih oružanih snaga, sistemi protivvazdušne odbrane su aktivirani i spremni da presretnu letelice koje se trenutno nalaze na putu ka izraelskom vazdušnom prostoru.

Kako navode izraelske osmatračke stanice, broj dronova u međuvremenu je porastao na više od 200. Rečeno je da dronovi lete neočekivano velikom brzinom, i očekuje se da prvi dronovi uđu u izraelski vazdušni prostor u narednih 30 do 40 minuta.

Na mrežama su se pojavili i snimci iz Iraka na kojima se jasno čuju iranski dronovi Šahed-136, poznati po upotrebi u prethodnim sukobima u Ukrajini i Jemenu.

Odgovor na izraelske vazdušne udare na nuklearne ciljeve u Iranu

Ovaj napad dronovima dolazi kao direktan odgovor Irana na masivne izraelske udare izvedene samo nekoliko sati ranije, kada su izraelski borbeni avioni pogodili više vojnih i nuklearnih objekata na teritoriji Irana, uključujući i reaktor u Natanzu – ključni deo iranskog programa obogaćivanja uranijuma.

Prema informacijama iranskih i međunarodnih izvora, u tim udarima poginuli su komandant Revolucionarne garde Hosein Salami, komandant štaba „Hatam al-Anbija“ Golam Ali Rašid, kao i više nuklearnih naučnika, uključujući profesora Mohamada Tehranchija.

Vrhovni lider Irana, ajatolah Ali Hamnei, odmah nakon napada poručio je da daje „slobodu delovanja“ oružanim snagama, naglašavajući da je Izrael „sebi nametnuo bolnu i gorku sudbinu“. Napad stotinama dronova predstavlja očigledno početak te odmazde.

Izraelska PVO u pripravnosti, cela zemlja u vanrednom stanju

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac proglasio je vanredno stanje na teritoriji cele zemlje. Aktivirani su sistemi za rano upozoravanje, a civilno stanovništvo pozvano je da se skloni u zaklone i prati uputstva vojnih vlasti.

Izraelska protivvazdušna odbrana, uključujući „Gvozdenu kupolu“, „Davidovu praćku“ i sisteme „Strela“, već je raspoređena na mestima mogućih udara. Sirene za uzbunu očekuju se u većim gradovima, uključujući Tel Aviv i Jerusalim.

Opasnost od šireg regionalnog sukoba

Analitičari upozoravaju da ovaj napad predstavlja početak potencijalno ozbiljne eskalacije. Pored dronova, u narednim satima očekuju se moguće raketne paljbe iz Libana, Sirije i Pojasa Gaze, što bi moglo otvoriti višestruke frontove u regionu.

Situacija se brzo menja, a svet s napetošću prati prvi direktni vojni sukob između Irana i Izraela u realnom vremenu.

🇮🇷🇮🇶 Shahed-136 suicide drones are heard overhead in Iraq.



Iran has launched at least 100 suicide drones against Israel. Iran's retaliation may be underway.#Iran@realDonaldTrump pic.twitter.com/uc7k6rI0YT