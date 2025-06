Objavljen snimak preciznih udara: Ovako su uništene iranske balističke rakete usmerene ka Izaelu (VIDEO)

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je snimak napada na iranske balističke rakete usmerene ka Izraelu.

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo bombardovalo je iranske balističke rakete usmerene ka Izraelu u svojim napadima u Iranu, koji su izvršeni u noći između četvrtka i petka. Izraelske odbrambene snage (IDF) su na društvenim mrežama objavile snimke napada.

The Israeli Air Force bombed Iranian ballistic missiles aimed at Israel in its strikes in Iran earlier today, the military says, publishing footage of the strike.



It also publishes a video of strikes on other weaponry in Iran. pic.twitter.com/q5KXxuScbC