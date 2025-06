NETANJAHU POBEGAO IZ ZEMLJE? Premijer Izraela u strahu od iranske osvete, njegov avion poleteo ka Atini

Ovaj avion, zvanično prevozno sredstvo premijera Benjamina Netanjahua i predsednika Isaka Hercoga tokom njihovih međunarodnih putovanja, u petak ujutro je krenuo ka Atini zbog straha od moguće iranske osvetničke akcije.

Krilo Siona (Wing of Zion), izraelska verzija američkog predsedničkog aviona Air Force One, poleteo je u petak ujutro iz aerodroma Ben-Gurion u Tel Avivu u trenutku kada je Izrael pokrenuo napad na iranska nuklearna postrojenja, izvestili su izraelski mediji.

Avion je prethodno takođe bio prebačen iz vazdušne baze Nevatim, smeštene na severu pustinje Negev, tokom iranskog napada na Izrael u aprilu 2024. godine.

