SRUŠILA SE DVA TURISTIČKA BALONA U TURSKOJ, IMA MRTVIH! Utvrđuje se uzrok zastrašujuće nesreće u centralnom delu zemlje (FOTO)

U sudaru dva turistička balona u Turskoj danas je poginula jedna osoba i 19 ljudi je povređeno.

Skaj njuz prenosi informacije lokalne agencije Ilhas da se nesreća desila u dolini Ihlara u pokrajini Aksaraj.

Navodi se da se za sada ne zna uzrok sudara i pada balona u centralnom delu zemlje gde su turistički baloni redovna atrakcija.

🇹🇷One person died and 19 others were injured after two hot air balloons crashed near the Ihlara Valley in Turkey’s Aksaray province, according to Ilhas News Agency.



The cause of the crash is still unknown. Hot air ballooning is popular in the region, known for the UNESCO-listed… pic.twitter.com/hnfpgUkwPP