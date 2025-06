IZRAELCI RUŠE IRANSKE PROJEKTILE VAN ATMOSFERE: Ovo se retko dešava (VIDEO)

Tokom večerašnjeg iranskog raketnog napada na Izrael, iz više izvora, uključujući i Rojters, objavljeni su retki primeri egzoatmosferskih presretanja - obaranja raketa iznad Zemljine atmosfere.

Kamere su zabeležile trenutke kada su izraelski protivraketni sistemi delovali iznad izraelske teritorije i Jordana, pri čemu je nekoliko raketa presretnuto i uništeno van atmosfere, na visini većoj od 100 kilometara.

Reč je o tehnološki izuzetno zahtevnim operacijama koje podrazumevaju pogađanje cilja u svemiru precizno vođenim raketama dok je on još u fazi leta ka svom odredištu.

Two exoatmospheric interceptions seen over Israel during the latest ballistic missile attack by Iran, likely carried out by the Israeli “Arrow-2/3” or by the U.S. Army’s THAAD. pic.twitter.com/jCe9FCmAka