EVO ŠTA JE OSTALO OD IRANSKE TELEVIZIJE NAKON IZRAELSKOG NAPADA: Ne znamo koliko novinara je ubijeno... (VIDEO)

Izraelske odbrambene snage (IDF) izvršile su napad na informativnu mrežu Islamske Republike Iran, kojom upravlja državna medijska kuća IRIB.

Na X se pojavio video snimak koji prikazuje program te iranske državne televizijske stanice.

Program je očigledno prekinut u vreme napada.

Napad se dogodio nakon što je izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao da je „iranski megafon propagande i podsticanja na ivici nestanka“.

On je potom i potvrdio napad.

U saopštenju, Izrael Kac kaže da se napad dogodio nakon „evakuacije lokalnog stanovništva velikih razmera“, dodajući da će Izrael „napasti iranskog diktatora gde god da se nalazi“.

⚡️🇮🇷🇮🇱BREAKING:



In a brazen act of aggression, Israel bombed Iran State TV IRIB’s building during live news coverage.



Minutes after the Israeli bombing of the Iranian radio and television building, the Iranian news channel resumed normal live broadcasting including Sahar Emami… pic.twitter.com/aRVTyXWIg1