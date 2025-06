Šta je to Makron rekao Đorđi Meloni? Epsko prevrtanje očiju italijanske premijerke na samitu G7

Na samitu Grupe sedam koji se održava u Kanadi, svetski lideri pokušavaju da izbegnu eskalacije usred globalnih tenzija, a do sada najemotivniju reakciju izazvala je italijanska premijerka Đorđa Meloni.

Ona je sedela pored francuskog predsednika Emanuela Makrona na jednoj od radnih sesija, preneo je Dailymail.

Kamere su uhvatile trenutak kada je Makron italijanskoj premijerki nešto rekao na uvo, a Italijanka je izvela ono što je izgledalo kao epsko prevrtanje očima.

Sada se mnogi mediji pitaju šta je to Makron rekao Melonijevoj pa je ona ovako reagovala. Dok se to ne otkrije ostaje nam da nagađamo o čemu je moglo da se radi.

What did Macron tell Meloni? 👀 pic.twitter.com/RNtxnoskzJ