PUTIN I SI ĐINPING HITNO RAZGOVARALI: Moskva i Peking spremaju zajednički odgovor na SUKOB na Bliskom istoku

Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je danas telefonom sa kineskim predsednikom Si Đinpingom o bliskoistočnom sukobu, saopštio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

- Upravo je održan telefonski razgovor između ruskog predsednika Vladimira Vladimiroviča Putina i predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga , po obostranom dogovoru - rekao je Ušakov novinarima, prenose Vedomosti i Ria novosti.

Kako je naveo, glavna tema razgovora bila je zaoštravanje situacije na Bliskom istoku.

Putin and Xi Jinping held telephone talks



Russian President Vladimir Putin discussed the situation in the Middle East with Chinese President Xi Jinping , the Russian leader's aide Yuri Ushakov said.



The main points from what has been said:



✔️ Russia and China condemn Israel's… pic.twitter.com/c6gT9XGLPA