OVO JE TRAMPOV GENERAL KOJI ĆE NAPASTI IRAN? Izrael žurio da pokrene udare na Teheran dok je on još na čelu komande; Volstrit džurnal: PLAN JE ODOBREN! (FOTO)

General Majkl Kurila, komandant Centralne komande (CENTCOM) američke vojske, koja je zadužena za Bliski istok, sastao se sa predsednikom Donaldom Trampom i predstavio mu vojne opcije u vezi s Iranom.

To je izraelskom listu Džeruzalem post kazao izvor upoznat sa detaljima sastanka.

Sam Kurila podržava pridruživanje Amerike izraelskim napadima i veoma je dobro upoznat i s operativnim planovima SAD i sa sposobnostima izraelske vojske, zahvaljujući ulozi komandanta CENTCOM koju obavlja od 2022. godine.

Navodi se da nije slučajno što je, prema informacijama medija, Izrael želeo da izvrši napad na Iran pre nego što Kurila napusti poziciju.

NBC njuz je krajem oktobra 2024. objavio priču o optužbama protiv Kurile da je gurnuo podređenog oficira, kao i to da mandat komandanta CENTCOM obično traje tri godine, pa se očekivalo da on napusti funkciju 1. aprila ove godine, ali je mandat očigledno produžen.

Ako Tramp naredi napad na Iran, Kurila će biti taj koji će voditi operaciju.

Izvor upoznat sa detaljima sastanka rekao je Džeruzalem postu da Tramp pažljivo sluša ono što Kurila ima da kaže i da poštuje ovog generala.

- Tramp bi bio zadovoljan kada bi Iranci pristali na sporazum koji on opisuje kao "predaju". Pošto to nije na vidiku, radna pretpostavka je da će narediti napad. Pošto to nije na vidiku, radna pretpostavka je da će narediti napad - rekli su izraelski i američki izvori ovom listu.

Vojstrit džurnal takođe piše da je Tramp odobrio planove napada na Iran, ali je odbio da donese konačnu naredbu.

Američki dnevnik izveštava, pozivajući se na izvore upoznate sa stavovima šefa Bele kuće, da je Tramp rekao visokorangiranim saradnicima da čeka da vidi da li će Teheran prvo odustati od nuklearnog programa.

Navodi se da bi Pentagonove bombe za "razbijanje bunkera" bile bi jedan od retkih načina na koje bi Izrael mogao da uništi neke od bolje zaštićenih ciljeva.

Nuklearno postrojenje Fordou, na primer, nalazi se unutar planine, duboko pod zemljom i van domašaja svih bombi osim ovih najmoćnijih.

Tramp je poručio da je "izgubio strpljenje" s Iranom, ali da još nije odlučio da li će SAD intervenisati.

CNN saznaje iz neimenovanih izvora da je Trampu ipak glavni cilj da izbegne prolongiranje sukoba.

Američka televizija navodi da on prihvata argumente, uključujući one iz Izraela, da samo Amerika može da okonča nuklearne ambicije Irana, ali se plaši da bi mogao da bude uvučen u sukob u inostranstvu kakava se zavetovao da će izbegavati.



Autor: Jovana Nerić