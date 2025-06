Gori Evropa, temperatura dostigla 42°C: Vrelina i u regionu, ova DVA grada merila 37

Vreo afrički vazuduh zahvatio je južnu i zapadnu Evropu, a tropska vazdušna masa stigla je i do Alpa, ali i do severozapada Evrope i Britanskih ostrva.

Jezgro vrele vazdušne mase nalazi se na jugu Španije i Portugalije. Na jugu i jugozapadu Španije temperaature su dostigle 42°C.

Na jugu Portugalije i Turske i u centralnim predelima Kipra danas je mereno 38-39°C.

Vreo vazduh danas nije zaobišao ni naše područje. Najvrelije je bilo u Mostaru i u Skoplju sa 37°C.

U Srbiji je najvrelije bilo u nekoliko gradova na severoistoku, istoku i jugoistoku Srbije, temperatura je dostigla 34°C.

Inače, vrelina je stigla i do severozapada i zapada Evrope, pa je na jugozapadu Francuske danas mereno i do 35-36°C, a na jugu Engleske i do 31 koliko je mereno u Londonu, a skoro 30 setpeni mereno je i Velsu.

Vrelina nad jugozapadnom Evrope neće popuštati ni narednih dana.

Srbiju u petak i tokom vikenda očekuje predah i temperature ispod 30 stepeni, Sledeće sedmice Srbiju i naš region zahvatiće toplotni talas sa jugozapada Evrope, uz temperature prema kraju juna iznad 35 stepeni, a početkom jula i do čak 40 stepeni.

Vrelinu će pratiti i jaka suša, kao i povećana opasnost od šumski i požara na otvorenom.

I dok se Evropa nalazi na udaru vreline sa severa Afrike, na severu i severoistoku Evrope i u oblasti baltika vreme je pravo jesenje i kišovito, uz tempeature oko 10-15 stepeni.

Autor: Dalibor Stankov