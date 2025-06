POLETELI AMERIČKI STELT BOMBARDERI B-2! Nose bombe koje mogu da unište najjače utvrđenu i NAJDUBLJE ukopanu nuklearku u Iranu?! (FOTO)

Bombarderi su navodno dopunili gorivo posle poletanja iz Misurija.

Stelt bombarderi B-2, koje jedino Sjedinjene Američke Države imaju u svom arsenalu, navodno se kreću ka bazi američkog ratnog vazduhoplovstva na Guamu usred rastućih tenzija s Iranom.

Šest B-2 stelt bombardera, koji se nalaze u vazduhoplovnoj bazi Vajtman u Misuriju, primećeni su u pokretu u subotu ujutru, prema izveštaju "Foks njuza".

Bombarderi su navodno dopunili gorivo posle poletanja iz Misurija, što ukazuje da su možda poleteli sa nepotpuno napunjenim rezervoarima zbog izuzetno teških bombi za probijanje bunkera.

Six B-2 bombers are en route to Guam. pic.twitter.com/KrzhWnsmm5