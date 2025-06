Objavljene šok poruke koje su razmenjivale Kejt i Megan: 4 dana pre venčanja sa Harijem Kejt joj uputila brutalan SMS, a evo kako je nastala drama

Postoje brojne verzije priče o tome zašto su se njih dve posvađale - od toga da je sve počelo neslaganjem oko haljina za deveruše na venčanju, preko pozajmljenog karmina, pa sve do komentara koji su navodno razljutili Kejt Midlton.

Iako su svi očekivali da će Kejt, Vilijam, Megan i Hari biti ta fantastična četvorka, realnost se ispostavila potpuno suprotna od vizije utemeljene na nekadašnjoj čvrstoj povezanosti između braće. Jetrve su, ipak, imale drugačije ideje kada je međusobna harmonija u pitanju. Kraj se desio i pre početka, a tek nakon mnogo godina objavljene su njihove razmenjene poruke kao dokaz rane netrpeljivosti koja je kulminirala 2020. čuvenim "Megzitom".

Postoje brojne verzije priče o tome zašto su se njih dve posvađale - od toga da je sve počelo neslaganjem oko haljina za deveruše na venčanju, preko pozajmljenog karmina, pa sve do komentara koji su navodno razljutili Kejt Midlton. Ipak, provaliju su otvorile i produbile upravo gorepomenute poruke.

Drama iza kulisa venčanja

Princ Hari i Megan Markl suočavali su se sa velikim stresom iza kulisa svog venčanja, a tenzije su, prema navodima, kulminirale sukobom između Megan i Kejt. Prema brojnim tvrdnjama koje su se pojavile nakon što je neslaganje izašlo u javnost, odnosi između princeze i vojvotkinje značajno su zahladneli.

Hari je svoju verziju događaja podelio u autobiografiji "Spare", koja je postala bestseler. Tabloidi su ranije tvrdili da je Megan rasplakala Kejt zbog svađe oko haljine princeze Šarlot, koja je bila deveruša na venčanju. Međutim, u velikom intervjuu s Oprom Vinfri 2021. godine, vojvotkinja od Saseksa rekla je da je zapravo bilo obrnuto – da je princeza od Velsa nju rasplakala.

U svojoj autobiografiji Hari piše da je Kejt kontaktirala Megan četiri dana pre venčanja kako bi joj rekla da haljine za deveruše moraju ponovo da se sašiju. Hari je objasnio da Megan nije odmah mogla da odgovori na poruku zbog velikog broja poruka vezanih za organizaciju venčanja i haosa izazvanog zdravstvenim stanjem njenog oca Tomasa Markla, koji je tada morao na operaciju srca.

